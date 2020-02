Da Silvano Bortolazzi, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per la poesia – presidente fondatore e presidente mondiale dell’Unione Mondiale dei Poeti, riceviamo e pubblichiamo

Premio letterario internazionale dell’Unione Mondiale dei Poeti. Congratulazioni al Dott. Marco Delpino per l’ottenimento della Croce d’oro per la cultura conferitagli dall’Unione Mondiale dei Poeti per i meriti letterari in 50 anni di carriera come scrittore, giornalista, storico ed editore.