RASSEGNA STAMPA Coronavirus a tutto gas

Oggi, giovedì 27 febbraio, auguri a Leandro. Mercati settimanali previsti: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi protettori, per chi soffre di disturbi ai piedi: Santa Riccarda ( 18 settembre). Parole: crespo (che si presenta con fitte ondulazioni; ricciuto, increspato, rugoso, grinzoso; tipo di tessuto con fili fortemente ritorti che presenta un caratteristico aspetto ondulato.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Il virus manda in crisi il turismo”; “Il contagio si diffonde in Liguria”; “L’hotel rischia di diventare un lazzaretto”; “I turisti cancellano le prenotazioni”; “In Liguria crollo fino al 90%”

E dopo tanto ottimismo sulle pagine regionali, passiamo a quelle del Levante:

“Io in quarantena a Rezzoaglio”; Lavagna, pronto soccorso vuoto”; “Visite sospese alla Rsa? Arriva la diretta facebook”; “Industria in bilico, se l’allerta dura crisi in tutti i settori”; “Autobus e treni semivuoti”; “Controlli temperatura per chiunque entri all’Arinox”; “A Sestri uomo e convivente in isolamento preventivo”; “Volontari delle Croci, non ci sono defezioni”; “Ospiti degli alberghi, controlli immediati”.

Sestri Levante: “Discover Italy”, nessuna cancellazione. Sestri Levante: Mojotic Festival, da oggi i biglietti. Chiavari: mercato settimanale sospeso, Confesercenti insorge. Chiavari: convocata la Conferenza dei sindaci. Chiavari: posteggi gratuiti ai disabili, battaglia di civiltà. Leivi: riapertura di via Gazzo, c’è il bando per i lavori.

Rapallo: consiglio comunale in tv o streaming. Rapallo: precipita con auto in un giardino, anziana è grave. Rapallo: premio donna scrittrice, opere entro il 6 aprile, finale il 18 luglio.

Camogli: convegno su teatro e città, via internet.