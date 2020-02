Rapallo: sabato gazebo per firmare le proposte di Meloni

Da Gianni Arena presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo

Fratelli d’Italia prosegue la sua campagna di adesione sabato 29 febbraio 2020 dalle ore 15 alle ore 18 a Rapallo in Via Mameli zona pedonale.

Per chi lo desidera sarà possibile firmare per le quattro proposte di legge del partito di Giorgia Meloni: elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

“Avevamo promesso che sarebbe stato soltanto l’inizio –scrive in una nota Gianni Arena,Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo –e manterremo la promessa. Saremo ancora nelle piazze e nelle strade per incontrare la cittadinanza che sta dimostrando grande entusiasmo verso i programmi del partito e verso la nostra leader Giorgia Meloni,che è amatissima”.

“L’attivismo a livello locale è uno dei tratti distintivi del nostro partito da sempre e, in un momento in cui la politica appare sempre più distante dalla realtà quotidiana Fratelli d’Italia moltiplicala sua presenza sul territorio con una serie di iniziative ed eventi per coinvolgere la cittadinanza” conclude Arena.