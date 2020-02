Rapallo: prevenzione, disinfettando le strade

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Situazione Coronavirus, continuano monitoraggio e controlli sul territorio cittadino, anche dal punto di vista di pulizia e igiene. «Questa mattina, assieme al sindaco Carlo Bagnasco e ai responsabili dell’Ufficio Ambiente, ci siamo riuniti per valutare, in base alla recente circolare del Ministero della Salute, come procedere con lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni delle persone presenti in città e ad oggi sottoposte a misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus – spiega Andrea Rizzi, consigliere alla Nettezza Urbana – Nel mentre Aprica ha intensificato le operazioni di lavaggio strade e pulizia delle isole ecologiche, sia in centro che in periferia: un occhio di riguardo in più per garantire l’igiene in questo particolare periodo».