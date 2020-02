Rapallo: le rubano il motorino, denunciata per droga

Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, a conclusione di indagini, deferiva in stato di libertà per “spaccio di sostanze stupefacenti” una 37 enne di Rapallo, e per “tentata estorsione in concorso e furto aggravato in concorso” un 49 enne abitante in quella cittadina e un russo di 34 anni, senza fissa dimora, tutti gravati di pregiudizi di polizia.

I due uomini, dopo aver acquistato della “cocaina” per una somma di 50 euro, insoddisfatti della qualità dello stupefacente, minacciavano la donna che se non avesse restituito il denaro, ricevuto per l’acquisto della droga, non le avrebbero riconsegnato il suo ciclomotore, poi localizzato e recuperato dalla pattuglia e riconsegnato all’avente diritto.