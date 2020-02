“At Home” è un’iniziativa concreta a Rapallo, promossa dalla Cooperativa “Il Sentiero di Arianna” per aiutare ragazzi con difficoltà a raggiungere la totale indipendenza. Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco è andato a trovare i promotori dell’iniziativa.

“Voglio ringraziare sia gli educatori della struttura per la passione e la professionalità, sia i ragazzi – commenta il sindaco – per la calorosa accoglienza e per avermi preparato un ottimo pranzo”.