Politica: “L’importanza delle ‘croci’ e le loro necessità”

“Sto proseguendo gli incontri della mia campagna elettorale e sono piacevolmente venuto in contatto con il mondo delle Pubbliche Assistenze: realtà fatta di tanti volontari ma oggi anche di molta professionalità per stare al passo con i tempi”.

Il candidato alle elezioni regionali Domenico Cianci ha incontrato alcune pubbliche assistenze del Tigullio con le quali ha potuto conoscere per bene tutte le caratteristiche e problematiche di questo mondo di volontariato.

“Ho approfondito il tema del pagamento autostradale: occorre il rispetto di una legge nazionale e l’equità di trattamento tra le stesse realtà operanti; ho appurato anche i diversi costi che queste realtà sostengono: la bontà di un sistema capillare come quello ligure deve sempre più essere affrontato con la serietà e le intensità dovuta per continuare a garantire gli standard che gli anni in corso ci chiedono. Mi sono soprattutto state espresse le diverse problematiche che i diversi Presidenti ed i loro Direttivi affrontano mensilmente, oltre che la necessità di rafforzare il principio di sussidiarietà alla base di questa essenziale azione regionale”.

Cianci ha programmato un apposito incontro con le realtà associative che realizzano il soccorso ed il trasporto sanitario extraospedaliero per costruire progettualità ed assistenza politica durante l’imminente attività regionale.

“Non posso che evidenziare, infine, l’importanza di tutte le diverse realtà di Pubblica Assistenza in questo particolare momento sociale e sanitario mondiale er italiano – conclude Cianci – Rivestono un cardine assistenziale durnate il presente periodo storico quale concreto presidio territoriale al servizio di tutti i Cittadini. Il mio impegno con loro è concreto e lo sarà soprattutto dopo le elezioni regionali”.

