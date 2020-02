Monterosso: coronavirus, preoccupazione

di Guido Ghersi

Nella provincia della Spezia, uno dei paesi delle Cinque Terre, Monterosso al Mare, è quello che ha adottato le misure più restrittive per il propagare del corona virus ossia il Covid 19. Infatti il sindaco Emanuele Moggia fino a domenica 1° marzo ha disposto che gli uffici comunali siano pur operativi, ma con contatto via telefono o mail, e solo al primo piano, dove è ubicato l’ufficio protocollo, riceve gli abitanti, ma da sempre è protetto da una vetrata. Il sindaco ha così commentato la sua ordinanza: “Ho soltanto 16 dipendenti e se qualcuno si ammala non sono più in grado di assicurare i servizi. La mia ordinanza è coerente con una politica adottata a livello regionale e nazionale, tesa a limitare il più possibile il rischio”.

Monterosso è un territorio turistico e il sindaco Moggia, se esiste un rischio, è enormemente preoccupato. In paese tra il mese di maggio e quello di ottobre, nel 2019, sono transitati giornalmente circa 12 mila turisti, quando a Monterosso esistono soltanto un migliaio di abitanti! Così l’amministrazione comunale, in vista della stagione turistica, ha chiesto un incontro con Trenitalia che giornalmente conduce, attraverso i suoi convogli, turisti nei tre Comuni. Così il problema del potenziale contagio si lega alla realtà.