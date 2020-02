Da Giovanna Orsoli riceviamo e pubblichiamo

Nel clima di paura che stiamo vivendo e che si rivolge contro l’Italia considerata di fatto un Paese da terzo mondo, credo ci sia il massimo bisogno di normalità. In questo quadro, mi sembra sia stata davvero una pessima idea quella dei consiglieri regionali di saltare le sedute previste. A mio avviso un comportamento incomprensibile. Come tanti per altro.