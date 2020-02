Lettere/ “Camogli: rifiuti, dove, come e perché”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Da Residente prima, e lettore poi, del vostro giornale trovo utile portare a conoscenza di questa situazione quante più persone possibili sperando di sensibilizzare e spronare magari alla pulizia.

Quasi ogni giorno corro/cammino per il mio allenamento tra Alega-Ruta (parcheggio bus e protezione civile) e San Rocco, a Camogli. In queste ultime settimane ho visto un esponenziale aumento dei rifiuti abbandonati: rifiuti di ogni genere da quelli edili, ai sacchi neri, ai pneumatici per auto.

I casi sono due: dove ci sono i cassonetti, i rifiuti vengono gettati fuori, attorno, dietro ed in alcuni casi nei terreni privati retrostanti (vedi zona taverna Revello). Nel secondo caso, bastano semplici rientranze sulla strada ed i rifiuti vengono abbandonati. Va da se che in caso di vento quelli più leggeri si spargono in giro creando ulteriore degrado.

Ho provveduto tramite pec mail ad informare il comune nella speranza che si intervenga celermente. Osservo poi e suggerisco: se i gestori del servizio di nettezza urbana svuotassero e pulissero meglio le aree dei cassonetti, in primis avremmo meno cose in giro ed un area più idonea a conferire rifiuti senza lasciarli fuori poiché magari trovati colmi.