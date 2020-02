La Guardia di Finanza di Torino ha svolto un’indagine che ha toccato anche Lavagna, dove è avvenuta una perquisizione. Oggetto dell’inchiesta la vendita di mascherine per difendersi dal contagio che non sarebbero assolutamente servite allo scopo e vendute a prezzi esorbitanti rispetto al loro valore. A Torino e in Piemonte i denunciati per frode in commercio, sarebbero una ventina.