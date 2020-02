Chiavari Mobility App: park prenotato on line

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo incontro tra amministrazione comunale, consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata e consulta del Tigullio. A gennaio l’introduzione del provvedimento che ha concesso alle persone disabili, titolari di contrassegno Cude, la gratuità per le prime tre ore di sosta nei parcheggi blu cittadini.

Questa mattina i tecnici di Marina Chiavari hanno presentato la specifica modifica apportata all’app Chiavari Mobility, per permettere anche la prenotazione tramite smartphone: di default è possibile preselezionare 180 minuti di sosta a costo zero, con la possibilità di pagamento a partire dalla quarta ora o di interruzione della sosta stessa (richiesta, comunque, l’esposizione del Cude). Inoltre, sono stati installati specifici QR Code sui parcometri per consentire il download immediato dell’app.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale ad eseguire controlli capillari sulla persistenza dei requisiti di rilascio del tagliando, con particolare riferimento alle condizioni di disabilità correlate alla deambulazione, ma anche a mettere in atto verifiche giornaliere dei contrassegni esposti.

«Rimane sempre valida la possibilità di usufruire della gratuità della sosta esponendo semplicemente il disco orario, indicante l’ora di arrivo, accompagnato dal tagliando Cude. Attendiamo la modifica dell’art. 188 del codice della strada, come preannunciato dall’On. Traversi, per rendere totalmente gratuiti ai disabili i parcheggi a pagamento, nel frattempo portiamo avanti il nostro provvedimento» dichiara Giorgio Canepa, consigliere comunale capogruppo di Partecipattiva.

Chiude Claudio Puppo, segretario coordinatore della consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di Regione Liguria «Grazie all’introduzione della gratuità per le prime tre ore di sosta, confermiamo l’attenzione dell’amministrazione chiavarese nel favorire la mobilità dei disabili all’interno del territorio comunale, incentivando anche un turismo accessibile per persone con particolari esigenze. Ad oggi sono ancora sei i comuni liguri che non hanno previsto tali esenzioni, mentre il Comune di Chiavari, già da inizio gennaio, è uscito da questa black list. Nel prossimo incontro miglioreremo la sinergia con l’amministrazione in favore dei diritti delle persone che hanno necessità di avere attenzioni particolari».

Chiavari Mobility App è gratuita e disponibile sia per dispositivi iOS che Android.