Chiavari: messe quotidiane in diretta tv da Telepace

In osservanza all’ordinanza firmata dalla Regione Liguria, i vescovi liguri hanno stabilito che le chiese rimangano aperte, ma che siano sospese le celebrazioni eucaristiche sino alla mezzanotte di domenica 1 marzo.

Per consentire comunque ai fedeli di potersi unire nella preghiera eucaristica, in questo tempo di inizio quaresima, ogni giorno, dal lunedì al sabato, Teleradiopace Chiavari trasmette, in diretta, la Santa Messa alle 7.30 da Loreto, alle 9.30 e alle 17.00 dalla Cappella Maggiore del Seminario vescovile di Chiavari.

Domenica 1° marzo, prima domenica di Quaresima, sono previste due celebrazioni: al mattino alle 11.00 dal Seminario di Genova, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, arcivescovo metropolita, e trasmessa in diretta su Telepace, TV 2000, Primo Canale.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 dalla Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, presieduta da Mons. Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari.

Le Sante Messe potranno essere seguite al canale 15, di Telepace 1; al canale 515 di Telepace HD e in streaming, sul sito www.teleradiopace.com.

d. Fausto Brioni

Il responsabile dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali