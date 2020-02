Chiavari: “Asl 4, no alla reperibilità obbligatoria”

Da Fp Cgil Genova-Tigullio e Delegati Rsu Fp, Cgil,Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Da tempo la FP CGIL ASL 4 denuncia sui tavoli aziendali e regionali la persistente situazione di sotto-finanziamento cui ASL 4 è sottoposta. Tale condizione sta provocando pesanti criticità prima fra tutte la pesante carenza di organici, con particolare riferimento a figure come infermieri e professionisti sanitari, nonchè operatori socio sanitari. Tali figure hanno subito, anche in considerazione della apertura improvvisa di nuovi reparti una forte precarizzazione a livello numerico. Alla luce di questa situazione, già difficile, si verifica una ulteriore criticità per il personale, con relativo aggravio di responsabilità e di carico di lavoro, ovvero la creazione unilaterale da parte dell’ ASL, in penuria di volontari, di una reperibilità obbligatoria infermieristica per il personale turnista di sei reparti: rianimazione, cardiologia, pronto soccorso, medicine di Sestri Levante, Lavagna e Rapallo.

Il tutto avviene in un quadro organizzativo aggravato ancora di più dalla eclatante e complicata emergenza del corona virus con relative ricadute, comprese le forniture di presidi sanitari di sicurezza.

LA FP CGIL chiede l’immediato ritiro del provvedimento sulla reperibilità obbligatoria e chiede, contestualmente, la creazione di un pool per i trasporti secondari adeguatamente organizzato, formato e finanziato, in pieno regime di adesione volontaria. Ci chiediamo perchè, puntualmente, i persistenti tagli e le politiche di ristrutturazione del servizio sanitario ligure si debbano scaricare solo e sempre sui livelli di assistenza e dunque sigli utenti e personale in servizio.

Più personale, più risorse, meno tagli.