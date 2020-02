Chiavari: Aprica S.p.a nuovo gestore per i servizi integrati d’igiene

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dal 1° marzo 2020, a seguito dell’espletamento della procedura di gara effettuata da Città Metropolitana, sarà Aprica S.p.a. – Gruppo A2A Ambiente a gestire i servizi integrati di igiene urbana del Comune di Chiavari.

L’appalto comprende la gestione dei servizi comunali di raccolta differenziata, il trasporto rifiuti e lo spazzamento stradale, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni. L’amministrazione comunale auspica un miglioramento della qualità del servizio di raccolta e gestione RSU fornito alla città di Chiavari, facendo affidamento proprio sulla professionalità e sulla pluriennale esperienza della nuova società vincitrice.

“Il passaggio ad un nuovo gestore dei servizi di N.U. non modificherà le abitudini e la routine dei nostri concittadini: né gli orari di ritiro, né la tipologia di conferimento dei rifiuti. Aprica S.p.a ha assicurato il pieno svolgimento di tutte le attività in continuità con quanto avvenuto ad oggi, proponendo alla cittadinanza un servizio puntuale e all’avanguardia – spiega l’assessore ai servizi ecologici, Massimiliano Bisso – Diverse le migliorie inserite nel capitolato dal nuovo gestore: ad esempio, il potenziamento delle isole ecologiche automatizzate, la creazione di una campagna di sensibilizzazione volta al riuso e la rimozione delle biciclette abbandonate. Sicuramente apprezzati dai cittadini saranno anche lo sfalcio periodico dei quartieri periferici, l’installazione di nuove telecamere per monitorare e sanzionare gli abbandoni, la riqualificazione e trasformazione della cava di Bacezza e l’avvio di una campagna di informazione ambientale dotata di apposita app”.

Marcello Milani, presidente di Aprica S.p.a, sottolinea la volontà della società ad accrescere e migliorare l’attuale servizio, nell’ottica degli obiettivi di sviluppo sostenibile, portando le proprie esperienze ed il proprio kow how al servizio dei residenti, un impegno costante rivolto oggi ad oltre un milione di clienti.

Non mancheranno incontri mirati ed un piano di informazione alle utenze, il coinvolgimento di tutti, in particolare dei giovani, con progetti volti alla sensibilizzazione sul tema dell’economia circolare e sulla riduzione degli scarti. Inoltre, grazie ai progetti didattici svolti dal Gruppo A2A, in collaborazione con il mondo della scuola, vi sarà anche l’opportunità per gli studenti locali di visitare gli impianti della società, aggiungendosi alle attuali 40.000 presenze annue.