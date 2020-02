Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Solo qualche giorno fa ho segnalato il sostanziale inquinamento atmosferico provocato dai lavori di trivellazione in atto.

Comprendo benissimo che il cantiere deve andare avanti ma sono anche convinto che non si può e non si deve lavorare in spregio alla tutela della salute della gente!

Invito ancora una volta i tecnici dell’Amministrazione comunale ad assumere adeguati e tempestivi provvedimenti.