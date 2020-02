Bogliasco: incursione all’asilo, studenti denunciati

A Bogliasco, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Pieve Ligure, dopo gli accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “danneggiamento” due studenti genovesi minorenni. I due, sono stati sorpresi dalla pattuglia, all’interno dell’asilo Comunale sito in quel Comune, introdottisi dopo aver forzato una finestra, unitamente ad un altro studente. Perquisiti, i due, sono stati trovati in possesso di 4 grammi circa di “hashish”. Durante il sopralluogo, all’interno di uno scatolone, gli operanti, rinvenivano ulteriori 2 grammi circa della stessa sostanza, ritenuti di proprietà degli stessi. Pertanto, saranno segnalati all’U.T.G. quali assuntori. Droga sequestrata.