Avegno: l’albergo che non conosce crisi grazie ai trasfertisti

di Consuelo Pallavicini

Decine di trasfertisti: dipendenti di ditte che eseguono lavori ai terminal del porto genovese o di aziende che effettuano interventi in autostrada. Maestranze impegnate in opere di rilievo, spesso di imprese meridionali che hanno vinto appalti in Liguria. Il loro punto di riferimento è l’albergo-ristorante “Lagoscuro” di Avegno gestito dai fratelli Giuseppe, Caterina ed Elisabetta Pizzorno. Una realtà lavorativa che non è solo legata al turismo e quindi in linea di massima risente meno della stagionalità.

Al ristorante, oltre ai trasfertisti, la clientela abituale e di passaggio che apprezza le proposte di una cucina tipica genuina.

Ogni mattina tecnici ed operai lasciano l’albergo e raggiungono il porto di Genova; tornano alla sera per cenare e rilassarsi. In attesa del fine settimana da trascorrere a casa insieme a parenti ed amici. Orari diversi per chi lavora in autostrada di notte.

Perché le aziende che lavorano a Genova preferiscono la realtà di Avegno? E’ una tradizione del locale, noto per la sua ospitalità. A pochi minuti dal mare e a pochissimi dallo svincolo autostradale; un posteggio capace di accogliere anche i mezzi delle ditte. Parere positivo anche dalle maestranze, gente che lavora sodo, non cerca distrazioni serali. Tanto più che a Genova chi offre ospitalità pensa siano più remunerativi i soggiorni brevi dei turisti.