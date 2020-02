Zoagli: i seggi accessibili ai disabili; il voto a domicilio

,L’amministrazione comunale di Zoagli, in vista delle prossime consultazioni elettorali comunica che i seggi accessibili ai disabili sono:

1 scuola elementare; piazza San Martino 10

2 scuola elementare; piazza San Martino 10

3 Ex scuola via Costa della Liggia 14

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e dichiarazione del medico, documento o patente che attesti la loro disabilità.

Per gli elettori affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, è possibile chiedere di votare a domicilio. La domanda deve pervenire al sindaco dal 40° al 20° giorno antecedente la data di votazione. Alla richiesta in carta libera va allegata la copia fotostatica della tessera elettorale e un certificato rilasciato dal funzionario designato dalla Asl (e non antecedente i 45° giorno antecedente l’elezione) che attesti l’infermità.

Regole che riguardano tutti Comuni e pubblicate integralmente sul sito on line del Comune di Zoagli.