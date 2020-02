Virus: ed ora occorre sciogliere il nodo scuola

Il virus negativo dell’informazione è partito dalla Cina con la descrizione di paesaggi spettarli e bollettini da guerra sui numeri di morti e infettati; tacendo quante persone erano uscite indenni dal virus e quali le patologie concausa dei decessi.

Oggi si continua a parlare di numeri in salita senza comparazione con i morti di influenza o per altre cause. La Regione continua a monitorare la situazione. Ora a fine settimana occorre sciogliere in primo luogo il nodo scuole.

Nelle foto il punto di Toti, presente anche il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.