Sestri: tentano furto, denunciati due ragazzi

Alcuni giorni addietro, durante l’arco notturno, a Sestri Levante, due sconosciuti, dopo aver forzato un distributore automatico di sigarette, tentavano un furto, ma senza esito. Ieri, un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri, a seguito della denuncia presentata dal proprietario, dopo una breve attività investigativa, identificavano i due responsabili in A.M. lavagnese di 21 anni e il complice, un marocchino, R.S. di 18 anni, entrambi abitanti in quel Comune e con pregiudizi di polizia. Deferiti in stato di libertà per “concorso in tentato furto aggravato in esercizio commerciale”.