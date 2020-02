Se basta un virus per distruggere il turismo

Il coronavirus che miete meno vittime di una normale influenza, sembra però in grado di distruggere il turismo. Qualcuno osserva che vale più la vita umana del denaro. Ed è senz’altro vero. Allora però si sia coerenti e si incominci, ad esempio, a togliere definitivamente la patente a chi guida ubriaco.

I social sono un grande strumento di democrazia e (se si evitano gli insulti e le diffamazioni) aiutano anche a capire come ragionano le persone; nella maniera più diversa come è giusto che sia. Nel caso specifico emerge il fatto che la paura del contagio imperversa; si arriva ad avere timore del vicino di casa. Figuriamoci del turista.

Il sindaco di Chiavari ha convocato per venerdì la conferenza dei sindaci, organismo che si occupa di sanità. Sarebbe però utile che i sindaci, almeno quelli dei Comuni costieri, si riunissero per capire quali misure assumere per far fronte ad una situazione che, se non evolve positivamente, taglierà centinaia di posti di lavori e di aziende. (m.m.)