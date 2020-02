‘Santa’: “Tigullio da favola, pronti ad accogliere i turisti”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, Capogruppo Fratelli d’Italia

Santa Margherita, Portofino e il Tigullio tutto sono assolutamente località serene, in cui non vi è e non dev’esserci alcun panico a causa del Coronavirus.

Siamo certi che le precauzioni messe in atto dalla giunta Toti, in concerto con i Sindaci del nostro territorio, siano più che sufficienti per garantire la salute dei concittadini e dei nostri graditi ospiti.

La stagione turistica sta per iniziare, occorre pertanto massima prudenza in affermazioni che potrebbero creare problemi e timori ingiustificati.

I nostri operatori: albergatori, ristoratori e titolari di locali pubblici in genere sono pronti ad accogliere i turisti che vorranno trascorrere splendide giornate da noi nelle prossime settimane.

L’ospitalità è una nostra prerogativa e la qualità della vita nel nostro territorio è un motivo di grande vanto.

Livio Torio

Presidente Circolo Territoriale

Fratelli d’Italia

Santa Margherita – Portofino

Augusto Sartori

Capogruppo Fratelli d’Italia

Regione Liguria