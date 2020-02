‘Santa’: petizione 5 Stelle contro i privati in ospedale Rapallo

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Prosegue l’impegno da parte del Meetup Cinque Stelle di Santa Margherita Ligure di raccolta firme per la difesa pubblica dell’ospedale di Rapallo contro ogni tentativo di parziale privatizzazione.

Proprio in questi giorni di emergenza vediamo l’importanza e l’efficienza di avere un servizio sanitario pubblico vicino alle esigenze dei cittadini, una Sanità Pubblica in continua mobilitazione per la salute delle persone tutte, come sancito dalla Costituzione all’art. 32.

Siamo quindi a chiedere con forza, specialmente in questo momento di emergenza nazionale, ai responsabili dell’Asl 4 e all’amministrazione regionale di potenziare da subito (in queste ore) il primo intervento h24 con annessa radiologia per i codici bianchi e verdi nel nosocomio rapallese (che ricordiamo serve l’intero Tigullio Ovest).

Il diritto alla salute è fondamentale e noi siamo e saremo sempre mobilitati per difenderlo.

Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure