Una donna ha perso il controllo della vettura ed è finita in un giardino in località Savagna, zona di Santa Maria del Campo a Rapallo. Sul posto il 118 con i volontari della Croce Bianca, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Il fatto alle 16.45; le operazioni di recupero sono ancora in corso. La donna dovrebbe essere ricoverata in codice rosso, se non altro per la dinamica che richiederà ulteriori esami.