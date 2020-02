Rapallo: in un manifesto il programma di Cianci

Riceviamo e pubblichiamo

Domenico Cianci, 62 anni, coniugato con Fiorenza Tremolini, un figlio.

Iscritto all’Anaci dal 1979 e dallo stesso anno titolare dello studio Cianci Amministrazioni Immobiliari. Consigliere Comunale di Rapallo ininterrottamente dal 1990 sino al 2012

Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo dal 1999 al 2004

Cavaliere della Repubblica

Socio dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Gruppo Ligure

Già Presidente della Cooperativa Agricola Rapallese

www.domenicocianci.it

Cara Amica, caro Amico,

si avvicinano le ELEZIONI del Presidente della Regione Liguria e il rinnovo del Consiglio Regionale. Considerati i cinque anni di buon governo che la nostra Regione ha avuto grazie al Presidente Giovanni Toti sono convinto e onorato di candidarmi nella sua lista per sostenerlo e consentirgli di continuare, anche con il mio contributo, nella sua positiva azione di guida della nostra amata Regione.

PORTO IN REGIONE LE VOSTRE SOLUZIONI

Ho deciso di accettare questa sfida per cercare di far sentire forte la voce

delle persone che vogliono veder risolti i problemi del vivere quotidiano che io, proprio per la mia esperienza di amministratore, affronto con concretezza e rapidità. Sono da sempre in stretto contatto con associazioni di categoria e di volontariato che, spesso, mi propongono soluzioni innovative che ho tradotto in azioni concrete in grado di risolvere problemi complessi.

TUTELA DELLE PERSONE PRIMA DI TUTTO

Realizzare le speranze dei Liguri sarà per me, la priorità assoluta, un compito entusiasmante che merita senso di responsabilità e consapevolezza. Lo farò attraverso il sostegno dei valori di solidarietà e rispetto della persona e concentrerò la mia attenzione sui bisogni delle persone, specialmente anziani e giovani, che più urgentemente necessitano di aiuto sociale, tutela, benessere, e una legittima qualità della vita.

SVILUPPO ECONOMICO, BASE DEL BENESSERE

Agirò con concretezza per proseguire e incentivare lo sforzo che già in questi anni è stato profuso in favore del miglioramento delle infrastrutture liguri e della salvaguardia del territorio e combatterò per stimolare e facilitare tutte le iniziative che potranno garantire lo sviluppo dell’economia, della tecnologia e dell’inestimabile patrimonio turistico della Liguria.

CIANCI, UN VOTO DI FIDUCIA E CONCRETEZZA

Grazie al tuo sostegno e di quanti potrai coinvolgere, potrò mettere in pratica quanto, con intensa concretezza e passione politica, ho nel cuore e nella mente.

Ti ringrazio della tua attenzione e rimango a tua disposizione per sottopormi preziosi consigli e nuovi spunti di riflessione che tradurrò in azioni concrete.

CIANCI, CON TE E PER TE.

Contattami.

Mail: info@domenicocianci.it

Facebook: Domenico Cianci Candidato

Instagram: @mimmocianciliguria

(Servizio promozionale)