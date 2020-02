Tutela degli animali da affezione e randagismo. Il Comune di Portofino ha provveduto a rinnovare la convenzione con la Croce Bianca di Rapallo in quanto possiede professionalità e mezzi per effettuare il recupero, il trasporto, il ricovero provvisorio per l’espletamento delle operazioni di identificazione e profilassi di animali d’affezione abbandonati o scappati che si trovino a vagare nel Borgo. Accordo anche con l’Asl per le operazioni di coordinamento.

Foto Archivio