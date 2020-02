Politica: Cianci in Val d’Aveto. “Territorio da valorizzare”

Dall’ufficio stampa del candidato consigliere Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Il candidato di Rapallo alle prossime elezioni regionali Domenico Cianci ha organizzato un incontro insieme a cittadini artigiani e imprenditori della Val D’Aveto.

“E’ stata una riunione decisamente importante ed intensa durante la quale ho potuto constatare le bellezze di questa valle nell’entroterra ligure e le potenzialità di questa zona – dichiara Cianci – In particolare mi sono state segnalate diverse criticità sia attinenti i diversi cittadini che coloro che lavorano o che hanno investito nella Val D’Aveto”.

Cianci ha avuto modo di visionare diversi progetti e carteggi oltre a effettuare sopralluoghi insieme a cittadini e collaboratori.

“Ho preso atto e mi impegnerò affinché dopo la mia elezione a consigliere regionale in Liguria vengano poste in essere tutte le progettualità e le potenziali risoluzioni che oggi ho potuto constatare di persona. Sarà quindi mia premura stimolare gli uffici competenti e dar corso a progettazioni specifiche per sistemare i manti stradali, le zone attorno alle strade che costruiscono pericolo, la cartellonistica di sicurezza stradale e il miglioramento degli impianti presenti; desidero anche far studiare le migliori soluzioni per re-incentivare questa valle in chiave agricola e turistica oltre che tutte le possibilità di nuovi insediamenti turistici e produttivi: la ricchezza di tradizione e di territorio non va assolutamente sottovalutata ed in qualità di Consigliere regionale lavorerò seriamente e concretamente per questa zona della nostra Provincia”.

Cianci ha programmato nuovi incontri dedicati per meglio approfondire le diverse tematiche della Valle e per incontrare altri sostenitori della campagna elettorale con i quali desidera proseguire il confronto costruttivo e progettuale utile ad evidenziare le soluzioni e le potenziali operatività regionali.