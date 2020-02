Negozi trasformati in ‘bassi’, Scajola replica a Garibaldi

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Il Partito Democratico non perde occasione per colpire e danneggiare un settore come quello dell’edilizia che invece ha bisogno di aiuti concreti, come quelli che Regione Liguria ha messo in campo in questi cinque anni. L’impugnativa della legge sul recupero dei seminterrati non ha alcun motivo giuridico plausibile: il governo giallo rosso si conferma come il governo dei no, dell’immobilismo, della paralisi e del blocco dello sviluppo dei territori”.

Così l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola risponde alla polemica sollevata dal consigliere regionale del Pd Garibaldi a seguito dell’impugnativa da parte del governo della legge 30 / 2019 sul recupero di accessori e pertinenze di edifici esistenti e di immobili non utilizzati da più di 5 anni.

“La norma in questione – aggiunge Scajola – risponde ad una precisa esigenza del nostro territorio e consente a tanti proprietari di immobili di recuperare locali abbandonati e degradati, con l’obiettivo di utilizzare al meglio il patrimonio edilizio esistente, senza alcun consumo di suolo e senza un metro cubo di cemento in più rispetto ad oggi. Come Regione Liguria difenderemo questa legge, molto apprezzata dalle categorie produttive e dai cittadini: siamo certi di dimostrare la bontà della norma nelle sedi opportune, superando ogni ostacolo”, conclude l’assessore regionale.