Coronavirus: Regione, lunedì riapre il tavolo di crisi economica

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

È stato convocato per lunedì 2 marzo alle 15, su proposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, un tavolo di crisi economica in Regione con le istituzioni e gli operatori economici liguri a seguito della situazione legata al Coronavirus. “Riapriamo un tavolo che ha già ben operato nelle precedenti situazioni di emergenza” annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Nell’attesa che vengano presi provvedimenti rapidi e urgenti da parte del Governo – aggiunge l’assessore -ci aspettiamo di raccogliere da questo incontro suggerimenti utili per declinare al meglio le iniziative regionali, limitatamente ai mezzi a nostra disposizione. Crediamo sia importante, proprio come fatto un anno e mezzo fa con l’emergenza Morandi, muoverci in direzione di un percorso condiviso di interventi che dia sollievo finanziario, sostegno al lavoro e sviluppo a medio e lungo termine all’intero settore”.