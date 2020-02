Coronavirus: i casi in Liguria salgono a 6, ma c’è una buona notizia

“Altri 4 casi positivi al Corononavirus nella nostra regione. Dunque in Liguria sale a 6 il totale dei contagiati”. A comunicarlo è il presidente Giovanni Toti, che precisa come i sintomi dei pazienti siano per ora molto lievi e che tutti sono ospiti dell’albergo di Alassio, la stessa struttura isolata da ieri.

Una buona notizia giunge invece da Genova, dove l’uomo che si era rivolto al Pronto Soccorso del San Martino per un dolore toracico, rivelando di essere venuto a contatto col paziente 1 dello spezzino, è risultato negativo ai test. Sospiro di sollievo, quindi, per i 19 sanitari che hanno potuto interrompere l’isolamento fiduciario cui erano sottoposti.