Chiavari: rinascita piscina del Lido, i tempi sono maturi

Con la fine dell’anno, scade la concessione dello stabilimento balneare Lido di Chiavari le cui opere murarie appartengono al Comune, a differenza della spiaggia che è demaniale e, quindi, sottoposta alle regole della Bolkestein. Ne parliamo col sindaco Marco Di Capua.

Marco di Capua

Cosa può accadere? “L’ideale sarebbe assegnare sia lo stabilimento sia la piscina del Lido, anch’essa comunale, allo stesso gestore”.

Esiste un preventivo per riqualificare la piscina? “Occorre rivedere l’insieme dell’impianto: le gradinate, la vasca, i locali accessori, gli spazi che prima erano a disposizione di una società di pesca; sarebbe anche auspicabile una vasca per il riscaldamento degli atleti. A occhio e croce un investimento da quattro milioni”.

Da ammortizzare? “Si pensa ad una concessione ventennale”.

Ci sono società o persone interessate? “La società Ercole di Bergamo ha chiesto di accedere all’impianto così come un architetto chiavarese. C’è inoltre un progetto di partenariato pubblico e privato; il così detto Ppp”.

Un eventuale progetto di finanza dovrà essere messo a gara “Sì. Se vincesse una ditta diversa da quella che lo ha proposto, dovrebbe farsi carico delle spese progettuali. Nulla dovrebbe se il progetto fosse del Comune”.

Perché la piscina è arrivata a tanto degrado? “Il sindaco Vittorio Agostino l’aveva data in gestione al titolare dello stabilimento balneare per quindici anni, ricevendo un miliardo. La piscina per il gestore si era però rilevata un debito; né erano state accolte sue proposte di lavori a carico del Comune; così ha interrotto la gestione. E’ nato un contenzioso con l’Amministrazione comunale che è maturato ed è stato risolto dal sindaco Roberto Levaggi, Ma la piscina, tornata al Comune, non è più stata aperta”.

Perché è stata disertata dai chiavaresi? “Perché va alla grande la piscina che è in centro ed è gestita dalla Chiavari Nuoto”.

Quando si saprà con certezza il destino della piscina del Lido? “Spero che entro marzo si possano tirare le somme”.