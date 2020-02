Chiavari-Rapallo-Val d’Aveto: truffe via internet e denunce

Dal Comando Provinciale di Genova dei carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Nella mattinata di ieri, al termine di diverse attività di indagini, i Carabinieri di Chiavari, Santo Stefano d’Aveto e Rapallo, hanno rispettivamente deferito in stato di libertà per “truffa aggravata e truffa”:

– un 28 enne di Bari, gravato da pregiudizi di polizia anche per reati specifici, a seguito di una querela presentata da una 59 enne di Lavagna. Il deferito, aveva messo in vendita un paio di scarpe sportive, quindi dopo aver ricevuto la somma di 100 euro, non provvedeva alla consegna e si rendeva irreperibile;

– due 27 enni di Cagliari, di cui uno gravato da pregiudizi di polizia, avevano messo in vendita su un sito internet, un palmare con due collari per cani muniti di localizzatore satellitare, oggetto d’interesse per un 43 enne di S. Stefano d’Aveto. I due, dopo essersi fatti versare la somma di 400 euro, per mezzo di una ricarica post-pay, non consegnavano il bene pattuito;

– un 24 enne, gravato da pregiudizi di polizia, abitante nella provincia del Capoluogo Piemontese, su un sito internet, aveva messo in vendita un orologio marca “Apple” per la somma di 300 euro. Un Rapallese 23 enne, interessato all’acquisto dell’orologio versava l’intero importo, senza però ricevere quanto acquistato.