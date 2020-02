Con un ordinanza su istruttoria del comandante della polizia locale e a firma del sindaco Marco Di Capua, Chiavari dice no al mercato settimanale di venerdì prossimo. In pratica in questo caso il mercato viene considerato come una fiera.

Si dice nell’ordinanza “valutato che il mercato settimanale del venerdì comporta un notevole afflusso di persone, provenienti anche da comuni e vallate limitrofe e che diversi operatori di mercato provengono da altre regioni…”.

Il sindaco ha concesso il recupero di tale giornata con un’edizione straordinaria da concordare con i rappresentanti degli operatori.

Lunedì la sospensione del mercato di Recco aveva suscitato le proteste degli ambulanti. Poi la Regione aveva specificato che il divieto avrebbe riguardato le grandi fiere e non i mercati.

Marco Di Capua firma l’ordinanza