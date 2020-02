Chiavari: convocata la Conferenza dei sindaci

Venerdì convocazione della Conferenza dei sindaci dell’Asl 4 che si confronteranno sulle iniziative intraprese per bloccare il contagio del coronavirus. Soprattutto – si suppone – per parlare di ciò che avverrà dopo l’1 marzo.

Dice il sindaco: “Ho riunito questa mattina, per la terza volta, la task force comunale, predisponendo in primis la convocazione della conferenza straordinaria dei sindaci dell’Asl4 per venerdì 28 febbraio ore 11.30, in modo tale da condividere con i colleghi amministratori le linee guida ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui parteciperà anche il vice direttore di Federsanità, dott. Luca Petralia”.