Camogli: “Processionarie, tempo di disinfestazione”

Dal consigliere comunale Agostino Bozzo, gruppo “Camogli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata a presidente del Consiglio comunale e sindaco

Preso atto che con l’arrivo della primavera c’è l’invasione della “processionata” cioé bruchi all’apparenza innocui che da grandi diventano falene ma da piccoli per gli essere umani ed in particolare per i cani che ingerire ciò può essere fatale.

Sul territorio del nostro Comune i territori più colpiti sono i tratti di via Molfino da Ruta a San Rocco per la presenza sui pini considerato che detti insetti hanno preferenza su pini e querce.

Considerato che il pericolo di maggior rischio inizia da marzo fino ad Aprile.

Considerato che la disinfestazione è obbligatoria dal decreto legislativo 19. 08 2005 n° 214

Interpella la sv per conoscere se si ritiene intervenire tramite corpo forestale o professionisti della disinfestazione.