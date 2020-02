Camogli: oggi via Piero Schiaffino vietata alle auto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che mercoledì 26/02/2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 la circolazione veicolare verso il centro cittadino sarà interrotta nel tratto compreso tra il civico 64 e il civico 30 di via Piero Schiaffino a causa di lavori all’illuminazione pubblica.

I veicoli che devono procedere al carico e scarico di merci potranno accedere in via Repubblica e piazza Amendola da via xx Settembre (stazione) previa autorizzazione dell’agente di polizia locale di zona.