‘Santa’: nessun contagio durante la mezza maratona

Oggi la smentita è arrivata anche dai Tg nazionali. Alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure disputatasi il 2 febbraio non è avvenuto alcun contagio. Il maratoneta di Codogno e il quarantenne risultato positivo a Torino, entrambi a Santa il 2 febbraio, si conoscevano per motivi di lavoro e si erano incontrati altre due volte nel periodo successivo. La paziente in osservazione ad Asti, anche lei iscritta alla mezza maratona, se infetta non è stata contagiata a Santa Margherita Ligure.

E’ evidente tuttavia che la paura esiste; per altro nessuno alla direzione della Rai sembra essersi conto che certi servizi più che sensazione a tutti i costi generano allarmismo.