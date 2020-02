Recco: riapertura scala tra le vie Cavour e Garibaldi

La riapertura della scalinata di collegamento a Recco tra le vie Cavour e Garibaldi, chiusa per anni a causa di un muro di contenimento di un terreno privata, è stata finalmente riattivata e aperta dopo il, collaudo. Per arrivare al traguardo, è stata sottoscritta una convenzione tra Comune e privato. La determina dirigenziale pubblicata integralmente sul sito del Comune, induca la spesa sostenuta dall’ente pubblico: 6.505 euro per il progetto; 18.095 quali anticipi in base allo stato di avanzamento dei lavori e 11.548 a saldo. Totale 36.148 euro.