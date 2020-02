RASSEGNA STAMPA. Atp, fermate bus a misura di disabile

Oggi, domenica 23 febbraio auguri a Policarpo. Mercati settimanali: Moneglia. Santi protettori, per le convulsioni: San Bartolomeo (24 agosto). Parole: curioso (desideroso di rendersi conto di qualcosa per giustificabili motivi personali o, più spesso per impertinenza; sollecito, attento, diligente; insolito, singolare, bizzarro, strano).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fontanabuona: Atp, fermate bus a misura di disabile.

Sestri Levante: rimossa dal fondale rete lunga mezzo chilometro. Lavagna: rimpatriato l’allievo ufficiale imbarcato sulla Diamond. Chiavari: domani il Puc in Consiglio comunale. Chiavari: “In Liguria il centrodestra è la Lega”. Chiavari: l’ammiraglio Pettorino in visita al porto. Chiavari: Ente Forma in Irlanda. Chiavari: il lunaio e la provocazione.

“Santa Margherita Ligure: giovani soccorsi dopo una notte di alcol; pattuglioni ogni venerdì notte.

Camogli: tassa di soggiorno dibattito in Consiglio. Recco: intervento di bonifica a Punta Sant’Anna. Recco: arrivano tre semafori a chiamata in via Roma. Recco: nulla osta per i funerali di Antonio Damiani. Uscio: azione legale contro nuova discarica.

Val d’aveto: scatta oggi la pesca alla trota. Rezzoaglio: nasce il biodistretto ligure-emiliano.