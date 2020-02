Rapallo: “Voglio che la città sia immune da contagi”

Lui, una bottiglia di amuchina per lavarsi le mani prima di entrare negli uffici, l’aveva fatta apporre nell’atrio del Comune. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, attende l’esito della riunione di questa mattina in Prefettura per capire come muoversi e integrare eventuali provvedimenti che dovranno essere assunti da Prefettura e Alisa.

Dice Bagnasco: “Ho parlato col sindaco della Città metropolitano Marco Bucci e con il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai. A Rapallo abbiamo investito molto sul turismo e occorre evitare che un virus vanifichi i nostri sforzi. Blinderemo sanitariamente la città per aprirla ai turisti nella massima sicurezza. Voglio trasmettere questo messaggio di Rapallo città a prova di virus. Una volta sentiti gli organismi superiori, implimenterò le misure per salvaguardare la vita e le vacanze a Rapallo”.