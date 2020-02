Rapallo: la scomparsa di Forella, lutto per la cultura

Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

Aveva sulle spalle 70 anni di teatro e un grande impegno culturale profuso nel Golfo del Tigullio. Mario Forella, attore e regista, nato a Santa Margherita Ligure e residente a Rapallo, se n’è andato oggi.

Personaggio notissimo al pubblico tigullino, e non solo, dal momento che aveva svolto tournée in Italia e all’estero, fu amico da sempre del “Bacherontius” (e, per anni, fu voce narrante ufficiale al Premio Letterario “Santa Margherita Ligure – Franco Delpino”). Ne piangiamo la scomparsa.

Ecco un nostro ricordo

La passione per il Teatro, ma, in genere, per tutte le forme di spettacolo (cinema, balletto, ecc.), l’aveva conquistato fin dall’infanzia. All’età di 15 anni gli capitò, quasi per caso, di calcare per la prima volta le tavole del palcoscenico. Da allora, il Teatro fece parte della sua vita, quasi come l’aria che respirava.

Sandro Bobbio fu uno dei suoi primi maestri, certamente il più importante. Da lui imparò cosa fosse la dizione, cosa volesse dire postura, abbandonò certi scompensi interpretativi propri dell’attore alle prime armi e via di questo passo. Con la sua Compagnia effettuò delle prime mini-tournée in diverse parti d’Italia (Sicilia, Bergamo, Bordighera, Pesaro, Fano) e anche all’estero (Svizzera, Francia, Principato di Monaco). In quell’epoca, partecipò anche ad alcune realizzazioni teatrali per la Televisione del Canton Ticino.

Successivamente, fu chiamato dal pittore e poeta Remo A. Borzini ad assumere la direzione della “Compagnia del Teatro da Camera” del Circolo della Stampa di Genova, proponendo al pubblico genovese autori di avanguardia, come Ionesco, Beckett, eccetera.

Cessata l’attività del Circolo della Stampa, continuò il discorso dell’avanguardia sotto l’egida della Sezione Teatrale del Circolo Artistico-Culturale del Tigullio, diretta dapprima da Adolfo Pellegrini e poi da Nino Palumbo. Ebbe la fortuna di essere attorniato da un folto gruppo di amici che, oltre ad amare l’arte drammatica, furono conquistati dalla nuova forma di teatro che Forella andava proponendo.

Passò quindi alla “Scuola di Teatro dell’Odeon di Chiavari”, rivolta specialmente ai giovani. Uno dei principali scopi della scuola fu quello di arrivare all’immedesimazione dell’attore attraverso quattro fasi ben delineate: la conoscenza del proprio “io”, la ricerca della verità, lo studio del sottotesto, la costruzione del personaggio.

In occasione di uno degli ultimi incontri, ebbe a dirci: “Io non guardo mai indietro; ho ben presente il “Carpe Diem”. Quanto alle targhe, diplomi, articoli di stampa, fotografie, locandine che riguardano la mia attività passata, sono chiuse in una cassapanca sotto pile di libri. Un giorno, quando sarò… vecchio, quando le forze non mi sorreggeranno più, mi chiuderò in soffitta con una coperta in grembo e me li guarderò con nostalgia…”.

Addio Mario, e grazie per la tua “lunga giornata verso la notte” che hai vissuto nel nome della Cultura.

Nella foto: una recente immagine di Mario Forella e un ricordo dell’attore e regista alla “Tigulliana” con il Prof. Giovanni Giosuè Chiesura