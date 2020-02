Rapallo: “Concerti Aperitivo” oggi alle 16 alle Clarisse

Dal Maestro Alessandro Magnasco riceviamo e pubblichiamo

Per il XV° anno consecutivo A.Mu.S.A.- Associazione Musicale S. Ambrogio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rapallo, ha organizzato la rassegna di musica classica intitolata “Concerti Aperitivo”, serie di 8 concerti che si effettueranno presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, ogni domenica in orario pomeridiano.

Stagione programmata in modo eterogeneo, i “Concerti Aperitivo” prevedono l’offerta di diverse tipologie di generi musicali in modo da soddisfare le molteplici richieste dell’affezionato pubblico di A.Mu.S.A.: in cartellone sono presenti programmi tipicamente classici proposti da formazioni cameristiche e pianisti solisti di fama internazionale.

Domenica 23 febbraio 2020 – ore 16,00 , Teatro delle Clarisse – Rapallo.

Quartetto Vivaldiano

Flauto, Stefano Maffizzoni

Violino, Riccardo Malfatto

Violoncello – Veronica Nava Puerto

Pianoforte – Lorella Ruffin

“Due archi, un fiato, un pianoforte… per una tavolozza timbrica diversificata, dalle molteplici possibilità d’effetto, in una matura capacità concertativa, pulsante di felici idee armoniche”.

Il Quartetto Vivaldiano si è imposto come una delle migliori e consolidate formazioni del panorama musicale concertistico italiano suonando per le più importanti istituzioni musicali quali: Festival Internazionale di Amalfi, Accademia Filarmonica di Bologna, Estate Musicale Fiesolana, Maggio Musicale Fiorentino, Gog di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Vercelli, International Spring Festival di Londra, Festival di San Pietroburgo ecc. e per le Sale e i Teatri più prestigiosi quali: Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart e Europauditorium M.Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di Mantova, Sala Verdi di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Filarmonico di Verona, Concert Hall Bulgaria di Sofia, Auditorium S. Miguel di Granada, Royal Durst Theatre (Usa), Guagdong Xinghai Symphony Hall (Cina), ecc. Hanno registrato per eminenti radio nazionali e internazionali, incidendo Cd per insigni case discografiche.

Programma

W.A. Mozart

Linzer

Sinfonia n°36 in do maggiore KV 425

Adagio, Allegro spiritoso, Poco adagio, Minuetto trio, Finale presto

– o –

Jupiter

Sinfonia n°41 in do maggiore KV 551

Allegro vivace, Andante cantabile, Minuetto e Trio: Allegretto, Finale: Molto allegro

Trascrizioni di J.N.Hummel (1778-1837)

L’ingresso ai concerti è a pagamento: € 8,00 (biglietto intero), € 5,00 (soci A.Mu.S.A.); al fine di favorire la cultura musicale fra i giovani, l’entrata è gratuita per i minori di 18 anni. Al termine di ogni concerto verrà offerto nel foyer un aperitivo al pubblico intervenuto. Per informazioni e prenotazioni Tel. 328/4926871 – info@amusa.it oppure visitare il sito www.amusa.it