Rapallo: “Chiusure A-12, intervenga la Protezione civile”

Dal MeetUp 5 Stelle Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: chiusure accidentali o programmate della A12: Caos nella viabilità ordinaria.

Il gruppo del Movimento5 Stelle Rapallo e Zoagli con una Interpellanza del 22/02/2020 a firma della Consigliera Dr. Isabella De Benedetti ha chiesto:

Che l’Amministrazione tutta ed in particolare il Sindaco Bagnasco, molto ascoltato dalla Giunta Regionale, si faccia promotrice, coinvolgendo anche altri comuni interessati, della richiesta alla Protezione Civile Regionale per elaborare piani di emergenza da applicare in questi casi, che inevitabilmente si riproporranno.

Il piano dovrà prevedere:

L’individuazione di percorsi idonei, anche modificando provvisoriamente la viabilità ordinaria.

L’intervento sugli impianti semaforici, fissi o provvisori, interessati e quant’altro necessario per rendere il flusso del traffico il più fluido possibile in modo da minimizzare il disagio dei Cittadini residenti e di quelli che devono transitare.

La Protezione Civile ha elaborato degli ottimi piani straordinari, che intervengono anche sullaviabilità ordinaria, per “l’emergenza neve”.

Perché non fare altrettanto per “L’emergenze chiusure Autostrade”?

Riteniamo che, proprio nei casi di eventi eccezionali, chi amministra debba dimostrare la propria presenza ed essere vicino ai cittadini, residenti e non, per alleviarne i disagi. Quanti di voi, in una di queste occasioni, si sono ritrovati prigionieri in coda sulla Aurelia ad osservare impotenti un semaforo che, indifferente alla vostra rabbia, scandisce i tempi della normalità in una situazione d’emergenza?

Movimento5 Stelle Rapallo e Zoagli