Oggi i quotidiani cartacei, pubblicano l’avviso d’asta pubblica emesso dalla Casa di riposo Torriglia per la vendita di un appartamento in corso Garibaldi a Chiavari con prezzo base 280.000 euro. Decisione criticatissima in alcuni ambienti cittadini che non condividono la strada scelta dalla Fondazione di intaccare il proprio patrimonio.

Arnaldo Monteverde presidente della Fondazione Torriglia