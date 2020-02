Chiavari: “La marcia turca di Erdogan” a WyLab

Da WyLab e Piazza Levante riceviamo e pubblichiamo

Sabato 29 Febbraio 2020, alle ore 17,30, Wylab e ‘Piazza Levante’, nell’ambito del loro ciclo di incontri dedicati alla politica internazionale, organizzano l’appuntamento ‘La marcia turca di Erdogan su Medio Oriente e Mediterraneo’.

Sul palco, a parlare di uno dei fronti aperti più caldi, per quanto riguarda lo scacchiere estero e, in particolare, il contesto della Turchia, salirà Marco Ansaldo, uno dei principali esperti del settore, per lungo tempo inviato per la redazione esteri e poi corrispondente da Istanbul per il quotidiano ‘la Repubblica’. Ansaldo, che sul tema della Turchia è anche autore di alcuni libri, sarà intervistato da Luigi Pastore, caporedattore dell’edizione ligure de ‘la Repubblica’.

L’ingresso è libero e, a seguire, verrà offerto un aperitivo. La sede dell’incontro è presso l’incubatore Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari.