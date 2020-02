Camogli: sabato 29, sfilata di carri e maschere

Da Andrea Esitini, Associazione Culturale San fortunato riceviamo e pubblichiamo



In data 29/02/2020 avrà luogo l’edizione 2020 del Carnevale Camogliese, in collaborazione con molte realtà associative camogline (Banda Città di Camogli, Croce Verde Camogli, Asilo Umberto I, Smilevil, Gruppo U Dragun, Pro Loco Camogli).

I volontari della ACSF sono al lavoro già da alcuni giorni per allestire i carri e le 5 Pentolacce che verranno posizionate in altrettanti luoghi tra il Municipio e la Quadrata (presso il Municipio, in Piazza Schiaffino, presso l’Oratorio SS Prospero e Caterina, in Piazza Colombo e sulla Quadrata).

La manifestazione avrà inizio intorno alle ore 13.30 nei pressi del Municipio, e da qui, capitanato dalla Banda Città di Camogli, il corteo si snoderà fino ad arrivare alla Quadrata, dove dopo la rottura dell’ultima pentolaccia, verrà distribuita una piccola merenda ai partecipanti alla manifestazione, offerta dalla ACSF e dalla Latte Tigullio.