Val Vara: ripristino frane, trovate le risorse

di Guido Ghersi

La Provincia della Spezia ha trovato le risorse per coprire economicamente gli interventi di ripristino delle frane che nello scorso mese di febbraio avevano interessato la strada provinciale da Pignone a Levanto e quella nel territorio di Vezzano Ligure. Infatti, grazie ad un provvedimento della Protezione Civile della Regione Liguria, guidata dall’assessore Giacomo Giampedrone, sono state dirottate le necessarie risorse ai lavori per la strada provinciale che sale verso il Colle di Gritta dopo l’abitato di Pignone, quella in prossimità della frazione di Chiesanuova nel territorio di Levanto e quella sul tratto della provinciale tra il bivio di Carosso e il paese di Vezzano Ligure.