Uscio: discarica Calcinara al Tar, il Comune dice stop

In Consiglio comunale a Uscio è stata approvata a maggioranza una delibera che riguarda la discarica di Calcinara (e non di Colle Caprile) e che, dicendola terra terra, affianca il Comune di Uscio alla Regione nel ricorso al Tar proposto dalla società “Colle Caprile. Il sindaco Giuseppe Garbarino commenta: “Quello che taglia la testa al toro è che il nostro piano urbanistico non prevede discariche in quella zona che fa parte degli ‘Ambiti di conservazione territori non insediabili’ Lo dovevamo ai cittadini di Uscio e a quelli dei comuni vicini”.

Il testo della delibera

– che nei primi anni 2000 la Provincia di Genova ha autorizzato la coltivazione di una discarica di inerti in Comune di Uscio, località Calcinara;

– che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata sulla base del parere n.24 rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale in data 16 settembre 1996;

– che il suddetto parere, oltre a contenere una serie di prescrizioni, evidenziava “….la perplessità circa l’ulteriore estensione della discarica oltre i 200.000 mc di cui alla presente pronuncia, per la copertura del rio interessato ed i problemi che ne deriverebbero al deflusso delle acque superficiali…”;

– che successivamente, al fine di procedere alla chiusura definitiva dell’attività, la Provincia di Genova, con provvedimento dirigenziale 20 marzo 2009, atto n. 1652, protocollo generale 0030959/2009, ha approvato il progetto “per la realizzazione di opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale” della discarica denominata “Calcinara”, i cui lavori si sarebbero dovuti concludere nell’anno 2014 con il completamento delle operazioni di messa in sicurezza di cui al suddetto Provvedimento dirigenziale 1652/2009;

– che nel 2016 la Regione Liguria, con D.G.R. n.256, ha dato parere di VIA positivo con prescrizioni L.R. n. 38/1998 a progetto dal titolo “completamento e sistemazione finale della suddetta discarica per rifiuti inerti di Calcinara in Comune di Uscio (GE)”;

– che in realtà il suddetto progetto, contraddicendo il titolo di approvazione della DGR, prevede un ampliamento della capacità di conferimento di ulteriori 200.000 mc circa;

– che il suddetto parere VIA è stato rilasciato dalla Regione Liguria contraddicendo il precedente parere 16 settembre 1996 espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale che “evidenziava la perplessità circa l’ulteriore estensione della discarica oltre i 200.000 mc di cui alla presente pronuncia, per la copertura del rio interessato ed i problemi che ne deriverebbero al deflusso delle acque superficiale” ed è inoltre in contrasto con il vigente Piano Urbanistico di Uscio, approvato con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 3902 del 16 luglio 2012, che non prevede la possibilità di ampliare la discarica, giacché le aree interessate ricadono in zona AC-TNI, ambito di conservazione dei territori non insediabili, disciplinato dall’art.26 delle N.T.A. del PUC, la cui normativa non contempla la possibilità di realizzare ampliamenti e/o nuove discariche;

– che, inoltre, i fenomeni climatici estremi, che sempre più spesso colpiscono il nostro territorio (per ultimo bomba d’acqua del 17 gennaio 2020), rendono estremamente attuali le perplessità espresse dal Comitato tecnico nel 1996 circa un’estensione della discarica in quanto “la copertura del rio interessato con i problemi che ne deriverebbero al deflusso delle acque superficiali”.

– che Regione Liguria con D.G.R. n. 256 del 25.03.2016, stabiliva, altresì, una serie di prescrizioni ed attività propedeutiche progettuali alla ripresa dell’attività di discarica da effettuarsi entro un determinato cronoprogramma che non è stato rispettato dalla Roma S.r.l. tra le quali “A) prioritariamente all’autorizzazione della variante: di concerto con ARPAL vanno installati i piezometri necessari a verificare la correttezza del modello geologico e geotecnico proposto, procedendo con la registrazione in continuo delle misurazioni, provvedendo, quindi, alle eventuali necessarie ricalibrazioni di quest’ultimo e all’eventuale conseguente adeguamento delle geometrie delle banche e delle opere di consolidamento; il sistema di monitoraggio va periodicamente adeguato e mantenuto in funzione durante tutta la fase operativa e post operativa;

il progetto va integrato con una specifica di carattere geotecnico relativa all’accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto, alla loro messa a dimora e alle prove per certificare la rispondenza dei materiali rispetto ai parametri geotecnici adottati nelle verifiche; la rete di regimazione idraulica deve essere oggetto di una progettazione che individui in modo più specifico e dettagliato gli accorgimenti tecnici e le misure di rallentamento della corrente e di contenimento dell’erosione e del

possibile scalzamento dei canali stessi, anche ai fini della gestione separata del percolato e delle acque bianche”; “B) prioritariamente alla ripresa della coltivazione è necessario:

che siano realizzati gli interventi di regimazione e controllo delle acque e del percolato, adeguati alle prescrizioni che verranno rilasciate dagli organi competenti in materi di idraulica e gestione dei rifiuti, fatti salvi gli interventi provvisionali che dovranno procedere di concerto con le fasi di coltivazione; che sia riprogettata la presa, a monte della discarica, che devia le acque del Rio Proetti, in modo da intercettare efficacemente le acque del compluvio, realizzando una struttura di dimensioni tali da permetterne la pulizia e l’ispezione coerentemente con quanto prescritto dalle norme tecniche, come pure deve essere sistemato il pozzetto d’ispezione posto in fregio alla strada provinciale SP19, attualmente ancora protetto da un new-jersey”; “tali prescrizioni erano, in particolare, necessarie per assicurare la stabilità degli abbancamenti e la definitiva risoluzione di alcune criticità collegate alla regimazione delle acque”;

– che i citati interventi dovevano essere realizzati entro un preciso arco temporale come rilevato dalla Regione Liguria nel Decreto dirigenziale 01/10/2019 n. 5730.

Inoltre, sempre nel suddetto decreto, la Regione ha evidenziato altri profili di inottemperanza del soggetto subentrante alla società Roma S.r.l. ed in particolare: “1. La mancata produzione dei dati di monitoraggio dei piezometri, necessari a definire la presenza o meno di falda nel corpo della discarica, in modo da validare sulla base di riscontri effettivi, le verifiche di stabilità di progetto; 2. l’inadeguatezza delle opere di regimazione idraulica sia in riferimento al dimensionamento dei canali laterali sia in riferimento all’impermeabilizzazione della rete di raccolta per impedire eventuali infiltrazioni nel terreno ovvero la revisione delle verifiche fornite con l’utilizzo di un coefficiente adeguato alla proposta progettuale; 3. La lacunosità del piano di controllo per l’accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto, la loro messa a dimora e le prove per certificare la rispondenza dei materiali rispetto ai parametri geotecnici adottati nelle verifiche, poiché non vengono richiamati i valori dei parametri geotecnici adottati nelle verifiche di stabilità e le argomentazioni geotecniche sono trattate in modo qualitativo. Si esclude inoltre che il materiale adottato per la copertura finale possa essere compattato in sito secondo le modalità indicate (miscelazione), soprattutto nelle zone di versante; per quanto concerne il rifiuto, il documento prevede specifiche prove geotecniche solo sul materiale già messo a dimora e a seguito di compattazione, ma ciò resta un’ipotesi verificabile solo ad accettazione avvenuta, mentre non sono previste prove in fase di accettazione dei rifiuti, così come richiesto nella deliberazione di VIA”;

– che pertanto la Regione Liguria con Decreto Dirigenziale 01/10/2019 n. 5730 ha rigettato l’istanza presentata dalla società Colle Ecologico S.r.l. per la voltura della pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di completamento e sistemazione finale della discarica di rifiuti inerti di Calcinara (Uscio), presentato dalla società ROMA S.r.l., di cui alla D.G.R. n. 256/2016;

– che il suddetto Decreto è stato oggetto di impugnazione da parte della Colle Ecologico S.r.l. nanti al TAR della Liguria con udienza di discussione fissata per il prossimo 01 aprile 2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Il Consiglio Comunale di Uscio delibera:

di richiedere alla Regione Liguria di procedere in autotutela all’annullamento della D.G.R. n. 256 del 25 marzo 2016, in quanto adottata in contrasto al parere n.24 rilasciato in data 16 settembre 1996 dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale ed in violazione alla previsione del vigente Piano Urbanistico di Uscio, approvato con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 3902 del 16 luglio 2012.

Di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di adottare tutti gli atti necessari per costituirsi “ad opponendum” nel ricorso presentato dalla Società Colle Ecologico davanti al TAR Liguria per l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria del 01/10/2019 n. 5730, ciò in quanto la ripresa delle attività di discarica di Calcinara provocherebbe danno alla cittadinanza di Uscio che già sopporta un significativo sacrificio ambientale ospitando sul suo territorio la discarica di inerti di “Colle Caprile” chiusa e quella di rifiuti solidi urbani di “Rio Marsiglia” con tutte le problematiche (stabilità del versante, passaggio di mezzi pesanti nei centri urbani) ad esse collegate.

Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta ed agli uffici Comunali preposti di verificare che i lavori prescritti dalla Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale 20 marzo 2009 atto n. 1652 protocollo generale 0030959/2009 siano stati effettivamente conclusi nelle forme e nelle modalità prescritte.