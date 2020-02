Sestri: recuperata refurtiva, scattano le denunce

Da Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio tre autovetture parcheggiate sul lungomare della Baia delle Favole di Sestri Levante erano state prese di mira dai ladri che, dopo aver forzato le serrature delle portiere e dopo aver mandato in frantumi un cristallo di un finestrino, erano penetrati negli abitacoli alla ricerca di qualsiasi cosa di valore potessero trovare. E il bottino era stato sicuramente di un certo spessore. Tra la refurtiva di maggior pregio i ladri si erano impossessati di un paio di scarpe, due borse da donna, due portafogli in pelle, tutti articoli griffati e di alta moda, oltre a uno smartphone.

I proprietari, probabilmente, li avevano nascosti sotto i sedili per non portarseli appresso nei locali pubblici e nella discoteca della città dei due mari. Insomma, una brutta sorpresa quando, ritornati a riprendere le autovetture parcheggiate qualche ora prima hanno potuto solo constatare il furto subito. Non è rimasto loro altro da fare che presentarsi in caserma per sporgere denuncia contro ignoti, senza grandi speranze di poter ritornare in possesso del maltolto. Invece giovedì scorso hanno ricevuto una piacevole sorpresa: sono stati contattati dai carabinieri della Stazione di Sestri Levante che li hanno invitati in caserma per il riconoscimento e la restituzione di quanto era stato loro sottratto dieci giorni prima.

Il rinvenimento della refurtiva è stato possibile grazie a un controllo che i carabinieri della locale Stazione hanno effettuato unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo.

Gli uomini dell’Arma, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso un’abitazione di Sestri Levante dove erano stati segnalati dei movimenti quantomeno sospetti.

In questo appartamento, nella disponibilità di due uomini tunisini di 39 e 34 anni, i militari non hanno trovato sostanze stupefacenti, ma hanno invece rinvenuto le borse, le scarpe i portafogli e il telefono rubati 10 giorni prima.

I due magrebini sono stati condotti in caserma e denunciati per il reato di ricettazione, essendo stati trovati in possesso di merce provento di furto.

Il 36enne inoltre, sprovvisto di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale, è risultato essersi allontanato dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio in provincia di Caltanissetta poco più di un mese fa e l’indomani è stato condotto presso la Questura di Genova dove è stato dato avvio alla procedura di espulsione dall’Italia.

Fondamentale anche in questa attività investigativa si è rivelato l’ausilio delle telecamere comunali di videosorveglianza che, a seguito del rinvenimento della refurtiva, hanno consentito di trovare riscontri agli elementi acquisiti dai carabinieri.